Coperni Branded Wedge | Zeppa nera comfort e stile

Una nuova scarpa della linea Coperni Branded Wedge è stata presentata, caratterizzata da una zeppa nera che combina comfort e stile.

Gomma e zeppa: il comfort del 'Branded Wedge' dopo ore di cammino. La scelta della gomma come materiale principale per il modello 'Branded Wedge' non è casuale, ma risponde a una precisa esigenza funzionale. La gomma offre naturalmente un livello di ammortizzazione superiore rispetto ai materiali rigidi, assorbendo gli impatti ripetuti durante la deambulazione. Nel caso specifico di questo sandalo, la superficie opaca e la texture uniforme suggeriscono una lavorazione che privilegia la resistenza all'usura, caratteristica tipica delle suole in gomma di qualità.

