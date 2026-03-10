Convegno nazionale sulla dislessia - il nipote di Winston Churchill a Firenze

A Firenze si tiene un convegno nazionale dedicato alla dislessia, organizzato da Pillole Di Parole Onlus. L’evento vede la partecipazione di un relatore noto, nipote di Winston Churchill, che affronta temi legati ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento. L’incontro si focalizza sulla formazione e sulla sensibilizzazione, coinvolgendo professionisti e famiglie interessate a approfondire le problematiche legate alla dislessia.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torna l’appuntamento per la formazione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento organizzato da Pillole Di Parole Onlus.Lunedì 23 marzo 2026 ore 9.00 - Auditorium Santa Apollonia, via San Gallo 25, Firenze e on line. – Come ogni anno, Pillole Di Parole ONLUS torna a parlare a tutti coloro che sono interessati al tema dei DSA (Disturbi Specifici dell’apprendimento) attraverso il suo evento più prestigioso: il convegno “Ho una caratteristica in +”, giunto alla sua XIII edizione.Il titolo stesso del Convegno pone l’accento sul fatto che i Disturbi dell’apprendimento (Dislessia, disgrafia,disortografia e discalculia) sono appunto caratteristiche specifiche dell’individuo e non una “malattia”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Trump critica Starmer e ironizza: “Non stiamo parlando di Winston Churchill…”Dietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Donald Trump ha detto di “non essere...

Come morì Winston Churchill? Il Regno Unito lo pianse in una cerimonia storicaWinston Churchill, uno dei leader più influenti del XX secolo e l’uomo che guidò il Regno Unito alla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, si...