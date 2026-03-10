Contro la propaganda | pastori lombardi smontano il tifo

Due pastori evangelici lombardi, Fabio Notarnicola di Besozzo e Giacobbe Scurto di Castelletto Ticino, hanno preso posizione contro l'uso politico della fede. Con un messaggio chiaro, hanno denunciato come la religione venga spesso sfruttata per scopi politici e hanno invitato a riflettere su questa tendenza. La loro presa di posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulla strumentalizzazione religiosa.

Due pastori evangelici lombardi, Fabio Notarnicola di Besozzo e Giacobbe Scurto di Castelletto Ticino, hanno lanciato un monito netto contro la strumentalizzazione politica della fede. Le immagini virali provenienti dallo Studio Ovale mostrano religiosi americani in preghiera con Donald Trump, un atto che i due leader religiosi locali definiscono una distorsione pericolosa del messaggio cristiano. L'evento si colloca nel contesto delle tensioni internazionali legate al conflitto in Medio Oriente, dove la preghiera è stata trasformata in uno strumento di legittimazione del potere bellico. La reazione dei pastori della Chiesa Vita Nuova e della Chiesa Oasi non è solo teologica, ma rappresenta un atto di resistenza culturale all'interno del tessuto religioso locale, distante dalla retorica nazionalista.