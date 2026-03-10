È stata pubblicata una nuova puntata del podcast di Claudio Belgiorno, ex esponente di Fratelli d’Italia, che in questa occasione intende esprimere la sua versione dei fatti dopo 18 mesi di silenzio. Il contenuto si concentra sui commenti riguardanti l’inchiesta sui rimborsi spesa, conclusa con un'archiviazione piena, e sui vocali diffusi online.

Nuova puntata del podcast di Claudio Belgiorno, ex esponente di Fratelli d’Italia, con il quale il politico intende dire la "sua verità" dopo 18 mesi di silenzio in seguito all’inchiesta sui rimborsi spesa finita con una archiviazione piena. I brevi video, di circa un minuto e mezzo ciascuno, sono dieci in tutto e vengono pubblicati sui social di Belgiorno a puntate. "Ho faticato a stare zitto per oltre 18 mesi – spiega Belgiorno – Adesso voglio dire come sono andate le cose". Sull’audio, invece, circolato nei giorni scorsi nel quale la voce di una donna caricaturale ripercorre la sua vicenda come se parlasse in prima persona, Belgiorno preferisce non commentare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Continua a girare l’audio dei veleni. Video Belgiorno nuova puntata

Articoli correlati

Leggi anche: Cosa c’è nella nuova puntata di Falsissimo: chat, audio e le accuse di Medugno a Signorini

Dai video e gli audio falsi alle telefonate e sms fraudolenti: è allarme per la nuova frontiera delle truffe online avanzate. Ecco quali sonoOltre al phishing tradizionale, i criminali utilizzano tecniche sempre più sofisticate.

Tutto quello che riguarda Video Belgiorno

Argomenti discussi: Continua a girare l’audio dei veleni. Video Belgiorno nuova puntata; 5 film dal finale divisivo che fanno discutere anche a distanza di anni.