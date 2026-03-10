Conte l’equilibrista tra malumori interni e rincorsa a Schlein

In un contesto politico in continuo movimento, l’ex presidente del Consiglio si trova a gestire tensioni interne mentre tenta di consolidare la propria posizione in vista delle prossime sfide. Nei giorni precedenti l’elezione del nuovo direttivo al Senato, alcuni membri del suo gruppo hanno manifestato chiaramente malumori, creando una frizione evidente all’interno della squadra. La scena politica resta incerta e pronta a evolversi.

In uno scenario fluido e mai immobile, il compassato Conte rischia di condannarsi all'irrilevanza. I malumori di alcuni dei suoi sono riapparsi in maniera plastica pochi giorni fa alla vigilia dell'elezione del nuovo direttivo al Senato. Nonostante l'ufficializzazione di Luca Pirondini come capogruppo e Stefano Patuanelli come vicepresidente del Movimento, le tensioni e la maretta che hanno preceduto l'evento hanno dipinto il quadro di un Conte che, lungi dall'essere il monarca indiscusso come spesso viene percepito all'esterno, deve fare i conti con una fronda interna che non disdegna di far sentire la propria voce.

