Conflitto Iran | 27,8 miliardi di export a rischio

Il conflitto in Iran, che ha avuto inizio con un attacco di Stati Uniti e Israele il 28 febbraio, ha causato il blocco di numerose navi nei porti di Dubai, Doha e Jubail. Secondo fonti ufficiali, si stima che circa 27,8 miliardi di dollari di esportazioni siano a rischio a causa di questa situazione. La tensione tra le parti ha portato a un blocco delle rotte commerciali nella regione.

Il conflitto scatenato dall'attacco di Stati Uniti e Israele contro l'Iran il 28 febbraio ha bloccato le navi davanti ai porti di Dubai, Doha e Jubail. Il Made in Italy verso il Medio Oriente è ora esposto a rischi per un valore di 27,8 miliardi di euro di export manifatturiero. Nonostante gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso nei mesi scorsi, le esportazioni italiane sono cresciute dell'8% nel primo semestre del 2025. I dati indicano che i mercati del Golfo rappresentano uno sbocco alternativo cruciale dopo le restrizioni americane legate ai dazi introdotti dal presidente Trump. L'impatto immediato sulla logistica e sui volumi commerciali. La situazione attuale vede molte navi bloccate davanti ai porti strategici come quello di Dubai, dove si concentra quasi la metà delle vendite totali nell'area.