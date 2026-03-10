Confessa omicidio al 112 | la donna è viva Arresto

Un uomo ha chiamato il 112 e ha confessato di aver ucciso la propria compagna, ma la donna è stata trovata viva e soccorsa in casa a Ispica. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate durante l’aggressione. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sull’accaduto.

Un uomo ha confessato al numero di emergenza di aver ucciso la propria compagna, ma la donna è sopravvissuta all’aggressione subita nella loro abitazione a Ispica. L’uomo è stato immediatamente arrestato per il reato di tentato femminicidio mentre la vittima, in condizioni critiche, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Modica. L’evento si è verificato martedì 10 marzo 2026 nel territorio del ragusano, scatenando un intervento immediato delle forze dell’ordine che hanno trovato la donna agonizzante sul pavimento della casa. Nonostante l’autore dell’atto fosse convinto di aver consumato il delitto, i soccorritori sono riusciti a salvare la vita alla vittima, trasferendola con codice rosso verso la struttura sanitaria più vicina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

