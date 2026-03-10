Pantaleo Corvino ha confermato l’interesse del Napoli per un calciatore, aggiungendo che il club azzurro non ha negato questa possibilità. La dichiarazione apre uno scenario legato alle mosse di mercato del Napoli, che continua a seguire giovani talenti in vista della prossima stagione. La squadra si trova in una fase delicata, tra obiettivi di classifica e pianificazione futura.

Le parole di Pantaleo Corvino aprono uno scenario interessante sul mercato difensivo del Napoli. Il club azzurro continua a monitorare giovani talenti in prospettiva, mentre la squadra è impegnata in una fase delicata della stagione tra obiettivi di classifica e programmazione futura. La dirigenza partenopea, infatti, sta valutando profili giovani che possano crescere nel progetto tecnico. Tra questi c’è anche il difensore del Lecce, Tiago Gabriel, di cui il direttore ha parlato in ottica Napoli Come stanno le cose. Corvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, ha parlato apertamente dell’attenzione che diversi club stanno mostrando per il giovane difensore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Confermato l'interesse per il calciatore: "Non smentisco che c'è anche il Napoli"

Tiago Gabriel Juve, parla Corvino: «Non smentisco l'interesse da parte di…»

Carnevali: "Smentisco le voci su Laurentié, il Napoli non l'ha cercato a gennaio. Per lui si parte dai 20 milioni"

