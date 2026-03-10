Confcommercio Foggia e Confidi partecipano a Gate & Gusto, evento dedicato alle imprese locali. Durante l’evento vengono organizzati incontri per approfondire servizi e opportunità offerte alle aziende del territorio. La partecipazione mira a favorire il confronto tra imprenditori e rappresentanti di associazioni di categoria. L’evento si svolge in una location dedicata e si rivolge a chi desidera conoscere meglio le risorse disponibili.

La presenza alla manifestazione rappresenta un momento significativo di rappresentanza istituzionale e di dialogo con il sistema economico del territorio, in una vetrina dedicata al mondo dell’enogastronomia e dell’accoglienza. Durante i quattro giorni di fiera, l’associazione sarà presente per fornire informazioni, orientamento e assistenza alle imprese e a chi intende avviare una nuova attività. Lo stand Confcommercio ospiterà inoltre un calendario di incontri e momenti di approfondimento pensati per offrire strumenti concreti alle imprese, con focus su innovazione, credito, sicurezza e opportunità di sviluppo.Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e accessibili senza prenotazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Confcommercio Foggia e Confidi a Gate & Gusto: incontri, servizi e opportunità per le imprese

Articoli correlati

Zes, un'opportunità per le imprese marchigiane: Forza Italia programma una serie di incontri sul temaIl commissario di FI Marche Sergio Battistoni e la capogruppo in consiglio regionale Jessica Marcozzi sottolineano la centralità degli azzurri nel...

Leggi anche: Confcommercio, incontro sulle novità fiscali per le imprese

Contenuti utili per approfondire Confcommercio Foggia

Confcommercio Foggia e Confidi a Gate & Gusto: incontri, servizi e opportunità per le imprese– Confcommercio Foggia e Confidi Confcommercio parteciperanno alla fiera Gate & Gusto, in programma dal 15 al 18 marzo presso la Fiera di Foggia, con uno stand istituzionale dedicato all’incontro con ... manfredonianews.it

CONFCOMMERCIO FOGGIA Confcommercio Foggia e Confidi a ‘Gate & Gusto’: servizi e opportunità per le impreseConfcommercio Foggia e Confidi Confcommercio parteciperanno alla fiera Gate & Gusto, in programma dal 15 al 18 marzo presso la Fiera ... statoquotidiano.it