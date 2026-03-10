Sono iniziate le prove orali del concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, secondo quanto stabilito dal DDG n. 29392025. Le commissioni sono state costituite e sono state estratte le lettere di avvio, permettendo così di avviare formalmente le sessioni di esame orale e pratico, dove previste. Le prove continuano secondo il calendario stabilito.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). L'articolo Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Contenuti e approfondimenti su Concorso PNRR3

Temi più discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Concorso PNRR3 docenti secondaria: proseguono le convocazioni per le prove orali e pratiche [IN AGGIORNAMENTO]; Concorso PNRR3, ecco le Tracce della prova scritta e i quesiti completi, alcuni contestati dai candidati: da Celestine Freinet alla legge 107/2025 a Canva e Kaoot; Concorso PNRR 3 Secondaria, PROVA ORALE: al via le CONVOCAZIONI. Ecco gli AVVISI pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali (IN AGGIORNAMENTO).

Concorso PNRR3, ecco le Tracce della prova scritta e i quesiti completi, alcuni contestati dai candidati: da Celestine Freinet alla legge 107/2025 a Canva e KaootConcorso docenti PNRR3: ecco le tracce delle prove scritte del 27 novembre per infanzia e primaria ed entro il 5 dicembre per secondaria. orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: ecco le convocazioni per la prova suppletivaConcorso docenti PNRR3: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le date per la prova suppletiva, 18 marzo per infanzia e primaria, 19 marzo per la secondaria. orizzontescuola.it

Quando ci sarà il prossimo concorso dopo il PNRR3 - facebook.com facebook