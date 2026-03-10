Sabato 21 marzo 2026 alle 14, il pianista Alessandro Martire terrà un concerto sul lago ghiacciato di Montespluga, a Madesimo. Il bacino naturale si trasforma in un palcoscenico per Ice Waves Experience, evento che vede il ritorno dell’artista in alta quota. La manifestazione si svolge in un paesaggio invernale unico, con il lago che si presenta completamente ghiacciato.

MADESIMO (Sondrio) Alessandro Martire torna a Madesimo per un concerto in alta quota. Il bacino di Montespluga diventa palcoscenico naturale per Ice Waves Experience, il concerto in alta quota del pianista in programma sabato 21 marzo 2026 alle ore 14.30. L’evento, gratuito ma su prenotazione, si svolgerà sull’altopiano alpino che segna il confine tra Italia e Svizzera, in uno dei luoghi più rappresentativi dell’area dello Spluga. L’iniziativa si inserisce nel progetto Spluga Bianco, volto alla valorizzazione del territorio alpino e del paesaggio di confine. Operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato italiano, Fondo di Rotazione, dalla Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

