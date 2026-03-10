Concerto di beneficenza a Villa Wenner

Un concerto di beneficenza si terrà a Villa Wenner, organizzato dall’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale di Salerno AD 2023 ODV. La giovane pianista Laura Cozzolino sarà l’interprete dell’evento, che mira a raccogliere fondi a favore di una causa benefica. L’appuntamento è previsto per una data ancora da definire.

L’ Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale di Salerno AD 2023 ODV organizza un concerto di beneficenza con la giovane pianista Laura Cozzolino. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 marzo alle ore 20.00 nello scenario suggestivo di Villa Wenner, a Pellezzano. L’artista, molto apprezzata per i suoi concerti Candlelight, proporrà un repertorio che spazierà dal cantautorato italiano fino ai grandi brani rock e pop internazionali. Un evento per sostenere i bambini di Zanzibar. L’iniziativa ha finalità benefiche: il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione salernitana “Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa”, impegnata da anni in progetti di solidarietà sull’isola di Zanzibar. 🔗 Leggi su Zon.it

