Nel fine settimana appena trascorso, i primi due posti della classifica cinematografica sono stati occupati da film rivolti a un pubblico familiare. La Disney ha conquistato le prime posizioni con il suo nuovo film

Guardando ai primi due posti della top ten cinematografica, si può affermare che quello passato è stato un week-end su grande schermo a misura di famiglia. A comandare, infatti, è Jumpers Un salto tra gli animali, il film d'animazione (foto) che, tenendo fede al suo nome, ha fatto veramente un balzo per superare, grazie a un'ottima domenica, De Luigi con la sua commedia Un bel giorno. Per il cartone della DisneyPixar il box office è stato di 1.643.945 euro, dato consolidato anche dall'ottima performance negli Usa, grazie ai 46 milioni di dollari incassati (che diventano 88 nel mondo), frutto anche di recensioni entusiastiche della critica. Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, comunque, non si possono rammaricare, per un secondo posto da 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Con "Jumpers" la Disney vola

