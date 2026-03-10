Con il Sassuolo la Lazio la spunta al fotofinish 2-1

La Lazio ha battuto il Sassuolo 2-1 in una partita giocata davanti ai propri tifosi. La gara si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi minuti, permettendo alla squadra di ottenere i tre punti dopo più di un mese senza vittorie. La squadra di casa ha segnato due volte, mentre il Sassuolo ha trovato il gol della bandiera nel finale.

AGI - La Lazio torna alla vittoria dopo oltre un mese e lo fa di nuovo in casa: in un Olimpico ancora deserto per la protesta dei tifosi nei confronti della società, gli uomini di Sarri si impongono per 2-1 sul Sassuolo grazie al gol allo scadere di Marusic, dopo che nel primo tempo Laurienté aveva risposto a Maldini. Un successo che porta i biancocelesti a quota 37 punti, uno in meno rispetto agli emiliani. Sarri conferma lo stesso undici che ha pareggiato in Coppa Italia contro l'Atalanta. Con l'eccezione del debutto tra i pali di Motta al posto dell'infortunato Provedel, la cui stagione è finita. Grosso, invece, concede una grande occasione dal 1' a Nzola, ma i neroverdi approcciano molto male la partita e per la prima metà del primo tempo sono lontanissimi parenti della formazione che ha vinto cinque delle ultime sei partite.