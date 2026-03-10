Con fare arrogante negli spogliatoi | squalifiche e multe UFFICIALI dopo il derby

Dopo il derby tra Milan e Inter di domenica sera, il Giudice sportivo ha emesso squalifiche e multe ufficiali. Sono state inflitte due sospensioni e tre ammende a causa di comportamenti considerati offensivi negli spogliatoi e di atteggiamenti arroganti da parte di alcuni giocatori. Le decisioni sono state rese note in seguito alle indagini sul comportamento in campo e negli spogliatoi.

Erano attese le decisioni del Giudice sportivo anche, se non soprattutto in merito al derby Milan-Inter di domenica sera. Tre multe e una squalifica, queste le sanzioni del dott.Gerardo Mastrandrea. Due le ammende al Milan. Una da 22mila euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".

Discussioni sull' argomento Nancy Brilli: Basta ruoli da fatina. L'amore? Ho quelli degli amici, mi vogliono uomini sposati; Biabiany: Inter mi ha tolto dalla strada. De Boer? Arrogante e presuntuoso. Ero già del Milan…; Luigi D’Elia in Fare un fuoco; Forlì, 5 anziani morti in ambulanza, l'autista indagato è un serial killer? Le accuse: Omicidi premeditati con sostanze letali.

Milan-Inter: multa a Baccin per aver criticato l'arbitro con fare arroganteDopo il derby Milan-Inter, ammenda per un dirigente nerazzurro Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 28esima giornata di Serie A. Da sottolineare soprattutto le decisioni sul derby ... msn.com

Il giudice sportivo ha inflitto 10.000 euro di ammenda a #Baccin Dario (dirigente #Inter): "per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale" x.com

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO: “Ammenda di 10 mila euro al dirigente dell'Inter Dario Baccin: per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con fare arrogante, criticato ripetutamente in modo irrispettoso una decisione arbitrale". GRANDE DARIO, E - facebook.com facebook