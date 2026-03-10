Oggi nella sala stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro si è parlato della sicurezza del Piave. Brescacin, rappresentante del Gruppo Misto, ha affermato che per affrontare il tema è fondamentale ripartire dall'idraulica. La discussione si è concentrata sulla gestione delle acque e sulle infrastrutture idrauliche, senza entrare in dettagli di altri aspetti o motivazioni.

(Arv) Venezia, 10 marzo 2026 Oggi, presso la sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Sonia Brescacin (Gruppo Misto) ha presentato la Mozione, a sua firma, ‘La Giunta istituisca un Tavolo tecnico straordinario per la rivalutazione della sicurezza idrogeologica legata al fiume Piave, la tutela di persone, beni e attività e, al contempo, la salvaguardia del sito delle Grave di Ciano a Crocetta del Montello (TV)'. È intervenuto anche il Sindaco di Crocetta del Montello, Marianella Tormena. “La Mozione riguarda un tema molto sentito e sul quale si sta dibattendo da anni: quello della sicurezza idraulica,... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Brescacin (Gruppo Misto): “Per parlare di sicurezza del Piave è necessario ripartire dall'idraulica"

Articoli correlati

Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; SABATO 24 GENNAIO A BANGKOK ARRIVA IL JAZZ DEL PIANISTA LUCA FILASTROCOMUNICATO STAMPA; 22 gennaio 2026 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE...

Comunicato Stampa: Gruppo Szumski - Resistere VenetoI consiglieri regionali del gruppo Szmuski - Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat, con l'ex parlamentare e ministro, Roberto Castelli, e...