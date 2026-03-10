Comune di Napoli Baretta vuol destinare alla disabilità i risparmi di spesa nelle Municipalità

Tempo di lettura: 2 minuti Il taglio dei gettoni ai consiglieri municipali comporterà un risparmio di 750.000 euro nel 2026 e 970.000 euro a regime, secondo la Direzione Generale dell'Area Bilancio del Comune di Napoli. Da qui nasce l'idea dell'assessore al ramo Pier Paolo Baretta: destinare queste economie di spesa al welfare. In particolare, i fondi potrebbero essere riutilizzati nei servizi ai disabili. Da quanto si apprende, Baretta ha proposto il progetto al sindaco Gaetano Manfredi. Sarebbe un modo di rispondere alle istanze manifestate dall'assessorato alle Politiche sociali e dall'Area Welfare. Due sarebbero le priorità individuate, per la disabilità: il trasporto e l'assistenza scolastica.