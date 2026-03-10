Comune di Foggia concorso per Funzionario Tecnico | 10 candidati ammessi alla prova orale

Il Comune di Foggia ha annunciato che dieci candidati sono stati ammessi alla prova orale del concorso per Funzionario Tecnico. La Commissione esaminatrice ha comunicato i risultati della prova scritta, svoltasi il 21 gennaio presso la Città del Cinema, e della successiva prova del 27 febbraio. La selezione riguarda il profilo professionale di Funzionario Tecnico e vede coinvolti diversi partecipanti.

La prova orale si svolgerà venerdì 3 aprile, dalle ore 10, nella Sala Rosa del Palazzetto dell'Arte 'Andrea Pazienza', sita in via Galliani, 1 La Commissione esaminatrice incaricata ha comunicato al Servizio Personale del Comune di Foggia l’esito della prova scritta del concorso per il profilo professionale di Funzionario TecnicoSpecialista Tecnico, svolta lo scorso lunedì 21 gennaio presso la Città del Cinema e il 27 febbraio (prova asincrona, per due candidate che avevano presentato certificazione attestante un avanzato stato di gravidanza) presso la Sala Concorsi Palazzo di Città. 68 i concorrenti complessivi, nonostante gli ammessi fossero 134. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

