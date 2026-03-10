Una persona ha acquistato una TV, un Macbook e un Apple Watch tramite il sito di una catena di negozi di elettrodomestici, ottenendo un finanziamento di quasi cinquemila euro. Tuttavia, i dati forniti per il pagamento appartengono a un’altra persona, portando all’apertura di un procedimento legale. La vicenda riguarda la corretta identificazione dei dati e l’uso delle informazioni personali nel contesto di un acquisto online.

CIVITANOVA Sul sito di una nota catena di negozi di elettrodomestici viene richiesto e ottenuto un finanziamento di quasi cinquemila euro per acquistare di un po’ di tutto: una Tv, tre Macbook air, un Apple watch e due vaporelle. A Civitanova viene consegnata la merce, in provincia di Rovigo arrivano i bollettini dei pagamenti rateali. Poi sempre dalla provincia di Rovigo parte la denuncia per sostituzione di persona. L’ordine Per la Procura di Macerata a effettuare l’ordine sarebbe stato un consulente contabile, all’epoca domiciliato a Civitanova, lui invece nega su tutti i fronti. Il 14 luglio si aprirà il processo a suo carico. L’ordine con annesso finanziamento di 4. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Compra tv, Macbook ed Apple watch ma i dati sono di un altro, a processo

