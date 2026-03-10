Como | militari fermano ladro bottino 120 euro

A Como, un uomo di 32 anni di nazionalità algerina è stato fermato dai militari dopo aver sottratto un portafoglio e aver opposto resistenza durante l’arresto. Il colpo ha portato a un bottino di circa 120 euro. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in caserma.

Un 32enne di nazionalità algerina è stato arrestato a Como dopo aver rubato un portafoglio e resistito all'arresto. L'intervento è avvenuto in piazza Gobbetti, dove militari dell'Esercito hanno bloccato i due autori del furto durante l'operazione Strade Sicure. Il bottino consisteva in un oggetto di marca valutato 120 euro. La dinamica si è svolta lunedì pomeriggio intorno alle 15: il ladro ha sottratto l'oggetto da un negozio del centro storico mentre il complice faceva da palo fuori dalla porta. I soldati hanno trattenuto gli uomini fino all'arrivo della volante della Polizia, che ha proceduto agli arresti formali.