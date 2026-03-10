Como in picchiata sulla Champions | il 30% degli italiani ci crede dall' inizio

Il Como continua a sorprendere nel calcio italiano, con una vittoria che rafforza la sua posizione e un rendimento che fa parlare di sé. Secondo un sondaggio, il 30% degli italiani ha sempre creduto nelle possibilità della squadra fin dall’inizio. La formazione si conferma come una delle protagoniste del campionato, dimostrando di essere ormai una presenza stabile tra le migliori.

Non chiamatelo più miracolo, ma realtà. Il Como vince ancora e lo fa con l’autorità di chi ormai siede al tavolo delle grandi. Il successo per 1-2 a Cagliari, che permette di agganciare a 51 punti la Roma al quarto posto in classifica, profuma di storia, proprio alla vigilia dello scontro diretto in programma domenica al “Sinagaglia” Se l’anno scorso l’obiettivo principale era la salvezza, i bookmaker a fine stagione avevano già fiutato il cambio di marcia. A fine stagione scorsa la qualificazione a una delle tre coppe europee – si legge su Agipronews - era offerta a 6 dai betting analyst di Snai. Alla vigilia della prima giornata però, diversi esperti, anche alla luce di un calciomercato da protagonista, vedevano il Como come possibile mina vagante per la Champions, con un posto nella top- 4 offerto inizialmente a 5,50. 🔗 Leggi su Quicomo.it

