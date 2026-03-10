Commissariamento della Bms? Ipotesi destituita di fondamento

L’amministratore unico della Brindisi Multiservizi, Rossana Palladino, ha risposto alle voci riguardanti un possibile commissariamento della società, definendo tali ipotesi prive di fondamento. La società, interamente controllata dal Comune di Brindisi, è stata oggetto di discussioni nelle ultime settimane, legate al percorso di risanamento avviato. La replica si concentra sulla chiarezza delle posizioni ufficiali e sulla situazione attuale della società.

Dichiarazione di Rossana Palladino, manager della partecipata: "Questo clima rischia di produrre effetti molto pesanti non solo sull'immagine della societa, ma anche sulla serenità dei lavoratori" Riceviamo e pubblichiamo la replica dell'amministratore unico della Brindisi Multiservizi, Rossana Palladino, sul percorso di risanamento della società Ritengo pertanto doveroso intervenire in questo dibattito pubblico per riportare la discussione su un piano di correttezza istituzionale e soprattutto su dati oggettivi. La Brindisi Multiservizi è una società che impiega 130 lavoratori e gestisce servizi essenziali per la città. Negli anni passati la società ha attraversato una fase di forte difficoltà economico-finanziaria che ha reso necessario avviare un percorso strutturato di risanamento.