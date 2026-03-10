In questo articolo si parla di come vestirsi per l'ufficio nel 2026, con un focus sulle tendenze di abbigliamento maschile destinate a essere disponibili nei negozi nei prossimi mesi. Il testo offre consigli pratici su come indossare i capi più in voga, presentando un quadro aggiornato delle novità nel settore moda maschile.

Benvenuti a What to Wear Now, il recap di GQ delle tendenze di abbigliamento maschile che arriveranno nei negozi a breve, con i nostri consigli più intelligenti su come indossarle al meglio. Per prima cosa: una guida approfondita su come vestirsi per l'ufficio nel 2026, che vi colleghiate da una suite executive in un grattacielo o da un tavolino nel vostro bar di fiducia. Il nuovo New Celine. Jeans e blazer sono da sempre l’uniforme dei creativi più anticonformisti: basta guardare Letterman negli anni ’80, Denzel negli anni ’90 o Fran Lebowitz in qualsiasi epoca per averne la prova. Il designer Michael Rider, con la sua nuova collezione di Celine, produce attualmente le versioni più chic nel mondo della moda di entrambi questi capi, insieme a una serie di cravatte audaci e squadrate per completare il look. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come vestirsi per l'ufficio nel 2026

