Come vestirsi per l' ufficio nel 2026

In questo episodio di What to Wear Now, GQ presenta le tendenze di abbigliamento maschile previste per il 2026. Il focus è sulle novità che arriveranno nei negozi e sui modi più efficaci di indossarle. La selezione include capi e stili che caratterizzeranno la moda maschile nei prossimi mesi, offrendo suggerimenti pratici per vestirsi in ufficio nel futuro.

Benvenuti a What to Wear Now, il recap di GQ delle tendenze di abbigliamento maschile che arriveranno nei negozi a breve, con i nostri consigli più intelligenti su come indossarle al meglio. Per prima cosa: una guida approfondita su come vestirsi per l'ufficio nel 2026, che vi colleghiate da una suite executive in un grattacielo o da un tavolino nel vostro bar di fiducia. Il nuovo New Celine. Jeans e blazer sono da sempre l'uniforme dei creativi più anticonformisti: basta guardare Letterman negli anni '80, Denzel negli anni '90 o Fran Lebowitz in qualsiasi epoca per averne la prova. Il designer Michael Rider, con la sua nuova collezione di Celine, produce attualmente le versioni più chic nel mondo della moda di entrambi questi capi, insieme a una serie di cravatte audaci e squadrate per completare il look.