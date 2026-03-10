Come riportare in auge il nostro artigianato orafo?

Come si può rilanciare l’artigianato orafo oggi? La discussione riguarda i manufatti realizzati in oro, argento e pietre preziose, ma non si limita al mondo del lusso. Si tratta di trovare modi per valorizzare questa tradizione artigianale attraverso interventi pratici e strategie concrete, lasciando da parte le questioni più teoriche o di marketing.

Parlare di manufatti in oro, argento e gemme preziose non significa dibattere su un ambito del lusso. “Fino al 1985 - sostiene Roberto Ricci, anima creativa di Rubinia, brand della gioielleria artigianale lombarda distribuito in Italia e Francia- l’Italia era la prima produttrice al mondo di gioielleria, con poli di eccellenza a Vicenza, Napoli, Milano, Valenza, Arezzo.. E’ ancora un business da oltre 6 miliardi l’anno (valore delle vendite nelle gioiellerie italiane) che però l’industria contribuisce a distruggere. Infatti le gioiellerie come tutti i negozi su strada hanno iniziato a chiudere. Tirano giù la serranda 20 al mese da due anni. I problemi sono di diverso genere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

