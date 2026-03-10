Come funziona la forza di reazione rapida Nato a trazione italiana | il test guidato dalla Multinational Division South di Firenze

Una forza di reazione rapida della Nato, con trazione italiana, ha effettuato un test sotto la guida della Multinational Division South di Firenze. La Turchia ha richiesto aiuto agli alleati per installare un sistema di difesa con batterie di missili Patriot, destinato a proteggere il proprio spazio aereo dagli attacchi iraniani. Una cupola anti-missile è stata anche menzionata come parte delle misure di difesa.

Una cupola anti-missile per proteggersi dagli attacchi iraniani. La Turchia ha chiesto sostegno agli alleati della Nato per allestire un sistema di difesa con batterie di missili Patriot a protezione dello spazio aereo nazionale. Una tecnologia usata per la prima volta nella guerra del Golfo agli inizi degli anni ‘90, e poi diventata la spina dorsale di molti sistemi di difesa dalle minacce che arrivano dal cielo. ll MIM-104 Patriot è un sistema missilistico terra-aria sviluppato negli Stati Uniti dalla Raytheon. Affidabile e funzionale è usato ancora oggi sia da Israele che nel conflitto ucraino. La Nato si trova dunque a dover affrontare un nuovo compito arrivato in una fase nella quale l’alleanza era concentrata sulla tenuta della linea est più che sul presidio del fronte sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

