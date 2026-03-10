Il rientro degli italiani bloccati nei paesi del Golfo è gestito dalla Farnesina, che organizza voli di rimpatrio con priorità diverse a seconda delle esigenze. I costi sono sostenuti dai viaggiatori o dai governi coinvolti, e vengono stabiliti in base alle specifiche situazioni. Sono previste anche alternative come voli commerciali o altri mezzi di trasporto, mentre le modalità di assegnazione delle priorità variano di volta in volta.

Dall’inizio della guerra in Medio Oriente, lo scorso 28 febbraio, sono tornati in Italia circa 25mila cittadini italiani che erano rimasti bloccati nei paesi del Golfo. Molti lo hanno fatto con i voli commerciali operativi delle compagnie aeree, che da pochi giorni hanno annunciato una graduale ripresa delle attività, altri invece sono tornati sui voli charter facilitati dalla Farnesina, il ministero degli Esteri. La Farnesina, come altri ministeri degli Esteri di altri paesi europei, ha lavorato con le compagnie aeree sia per attivare e facilitare alcuni voli charter per riportare a casa gli italiani rimasti bloccati, sia per calmierare i prezzi dei biglietti dei voli commerciali disponibili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Come funziona il rientro degli italiani bloccati nei paesi del Golfo

