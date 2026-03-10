Coltellata al cuore | lite per messaggio dell’amante

Un imprenditore di 60 anni di Pagani è morto dopo essere stato colpito al cuore durante una lite scoppiata a seguito di un messaggio inviato dall'amante. L'episodio è avvenuto in città e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le ferite si sono rivelate letali.

Una coltellata al cuore ha stroncato la vita di Francesco Vitolo, un imprenditore sessantenne di Pagani. Il dramma si è consumato nella sua villa in viale degli Aranci il primo marzo 2026, scatenando un’indagine per omicidio a carico della moglie Raffaella Cirillo. L’esame autoptico ha smontato l’ipotesi iniziale di un malore improvviso, rivelando una ferita da taglio profonda tra la quarta e la quinta costola sinistra. Questa lesione all’emitorace, inizialmente non rilevata, è stata identificata come causa diretta del decesso in pochi minuti. La dinamica sembra essere nata da una lite domestica scaturita dalla scoperta di un messaggio compromettente sul telefono della vittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Coltellata al cuore: lite per messaggio dell’amante Articoli correlati Francesco Vitolo morto con una coltellata al cuore: lite con la moglie dopo un messaggio dell’amanteFrancesco Vitolo sarebbe stato ucciso poco dopo aver ricevuto un messaggio dall'amante. Uccise il compagno con una coltellata la cuore durante una lite: Stella Boggio potrebbe rischiare l’ergastoloMercoledì ci sarà una nuova udienza nell'ambito del processo per omicidio aggravato di cui è accusata Stella Boggio, la 34enne che ha ucciso il... Una selezione di notizie su Coltellata al cuore lite per messaggio... Temi più discussi: Ventenne muore a Lecco per una coltellata al cuore durante una lite; Omicidio ad Abano, ucciso a 30 anni con una coltellata al cuore: si cerca l'assassino; Francesco Vitolo morto con una coltellata al cuore: lite con la moglie dopo un messaggio dell'amante; Colpito al cuore, muore a 20 anni: arrestato un 25enne. Francesco Vitolo morto dopo una coltellata al cuore: lite con la moglie dopo un messaggio dell’amanteFrancesco Vitolo sarebbe stato ucciso poco dopo aver ricevuto un messaggio dall’amante. Per l’omicidio è indagata la moglie. Raid di ladri nella villa sequestrata. fanpage.it Morto con una coltellata al cuore: lite con la moglie dopo un messaggio dell’amante (NOME e FOTO)L’autopsia rivela un fendente fatale all’emitorace, inizialmente ignorato. Il movente legato a un messaggio compromettente sul cellulare dell&r ... zoom24.it Borgo Riccio, dall'autopsia la verità sulla coltellata Il ministro Foti a Parma: ultimo sprint per il Pnrr Un podcast per raccontare la storia di Virgy Il clima di Parma Pessimo, siamo fra i peggiori in Italia Alessia Gennari si ritira: la nostra intervista Le offerte di lavor - facebook.com facebook Quartu, coltellata durante una lite tra sorelle x.com