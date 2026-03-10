Colpito al volto al bar senza motivo | Ho rischiato la vita ora la riabilitazione

Un uomo è stato colpito al volto al bar senza apparente motivo e ora si trova in riabilitazione. La vittima ricorda poco o nulla di quanto accaduto, ma ha ricostruito l'episodio grazie alle testimonianze di chi era presente, tra cui la sua compagna che lavora nel locale, e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L'aggressione si è verificata in un momento imprecisato.

Lui dell'aggressione non ricorda nulla o quasi. Quei momenti li ha rimessi insieme grazie alla testimonianza di chi era presente, compresa la sua compagna che lavora in quel bar, e ai filmati delle telecamere. Liban Mohamed Mae, classe 1978 di origine Somala, è l'uomo sopravvissuto all'aggressione che nella mattinata di venerdì 20 febbraio si è consumata al Bell'Arrivo di Peschiera del Garda, intorno alle 9.30 del mattino. Sopravvissuto perché, come ci ha spiegato, fortunatamente la sua compagna ha un brevetto di primo soccorso e subito dopo il fatto lo ha messo «su un fianco e mi ha tirato fuori la lingua, poi ha iniziato a uscire sangue dalla bocca. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Garofoli, che spavento: “Un pirata mi ha investito a 100 all’ora alle Canarie, ho rischiato la vita”Grande spavento per Gianmarco Garofoli, il 23enne marchigiano della Soudal-Quick Step che è stato investito da un pirata della strada a 100 all’ora...

Montecchio, aggredito senza motivo da tre uomini al barMontecchio (Reggio Emilia), 9 gennaio 2026 – Un’aggressione violenza, pare senza una motivazione, ai danni di un uomo che era in un locale pubblico a...

4 years unware marriage,he proposed a divorce,she signed with pregnant, he regretted it.

Una raccolta di contenuti su Colpito al volto al bar senza motivo Ho...

Temi più discussi: Coppia aggredita in strada: colpito al volto un ragazzo, rubati i cellulari; Bologna, insegnante in gita con la scuola media aggredita in pieno giorno: Colpita al volto senza motivo; San Lorenzo, la denuncia di una studentessa minorenne: Un uomo mi ha colpita con un pugno; Villa Scassi, infermiere colpito al volto da un paziente. La polizia di Stato denuncia un uomo di 47 anni -.

Colpito al volto al bar senza motivo: «Ho rischiato la vita, ora la riabilitazione»Lui dell'aggressione non ricorda nulla o quasi. Quei momenti li ha rimessi insieme grazie alla testimonianza di chi era presente, compresa la sua compagna che lavora in quel bar, e ai filmati delle ... veronasera.it

Guerriglia al Pilastro: 13 fermati e 5 poliziotti feriti, uno colpito al volto con una bottigliaScontri dopo il corteo organizzato contro il Museo dei bambini, il Siulp: Non si può più tollerare che chi indossa una divisa diventi bersaglio ... msn.com

Un violento acquazzone con una fitta grandinata ha colpito nel pomeriggio di oggi (9 marzo) San Felice a Cancello e alcune zone di Caserta. Il fenomeno temporalesco, intorno alle 15, è stato molto intenso ma localizzato: in altre aree della provincia n - facebook.com facebook

Iran, strage nella scuola di Minab: il missile che ha colpito sarebbe un Tomahawk degli USA, secondo gli esperti x.com