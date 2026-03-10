Colpito al volto al bar senza motivo | Ho rischiato la vita ora la riabilitazione

Un uomo è stato colpito al volto al bar senza apparente motivo e ora si trova in riabilitazione. La vittima ricorda poco o nulla di quanto accaduto, ma ha ricostruito l'episodio grazie alle testimonianze di chi era presente, tra cui la sua compagna che lavora nel locale, e alle immagini delle telecamere di sorveglianza. L'aggressione si è verificata in un momento imprecisato.

Lui dell'aggressione non ricorda nulla o quasi. Quei momenti li ha rimessi insieme grazie alla testimonianza di chi era presente, compresa la sua compagna che lavora in quel bar, e ai filmati delle telecamere. Liban Mohamed Mae, classe 1978 di origine Somala, è l'uomo sopravvissuto all'aggressione che nella mattinata di venerdì 20 febbraio si è consumata al Bell'Arrivo di Peschiera del Garda, intorno alle 9.30 del mattino. Sopravvissuto perché, come ci ha spiegato, fortunatamente la sua compagna ha un brevetto di primo soccorso e subito dopo il fatto lo ha messo «su un fianco e mi ha tirato fuori la lingua, poi ha iniziato a uscire sangue dalla bocca. 🔗 Leggi su Veronasera.it

