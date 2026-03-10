Colpita da un lacrimogeno a un corteo a Bologna perde la vista da un occhio | Un colpo e il buio ora sono Lince
Una donna di 34 anni, presente a un corteo a Bologna il 2 ottobre, ha perso la vista da un occhio dopo essere stata colpita da un lacrimogeno. La donna, che si fa chiamare Lince, ha riferito di aver subito un colpo che le ha causato il buio. L’episodio ha attirato l’attenzione su quanto accaduto durante quella manifestazione.
Lince è una lavoratrice di 34 anni che il 2 ottobre scorso ha perso la vista da un occhio a causa di un lacrimogeno. A Fanpage.it racconta il trauma, le operazioni e la nascita della sua campagna di denuncia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
