Colpita da un lacrimogeno a un corteo a Bologna perde la vista da un occhio | Un colpo e il buio ora sono Lince

Una donna di 34 anni, presente a un corteo a Bologna il 2 ottobre, ha perso la vista da un occhio dopo essere stata colpita da un lacrimogeno. La donna, che si fa chiamare Lince, ha riferito di aver subito un colpo che le ha causato il buio. L’episodio ha attirato l’attenzione su quanto accaduto durante quella manifestazione.