Collovati | Derby perso di nuovo? Questione tattica non di uomini

In un intervento recente, il commentatore ha affermato che la sconfitta nel derby non dipende dalla qualità dei giocatori, ma dalla strategia adottata in campo. Ha sottolineato come le decisioni tattiche siano state determinanti e ha aggiunto che i cambiamenti di formazione non hanno influito sul risultato. La discussione si concentra sulla gestione tecnica e sulle scelte di allenamento.

Fulvio Collovati ci ha concesso un'intervista esclusiva su alcuni temi dell'attualità della squadra allenata da Fabio Pisacane. L'ex calciatore di Milan e Inter ha risposto a una domanda sui nerazzurri e sul post derby. Dopo il derby di Milano potrebbe essersi riaperto il campionato, ora il distacco Inter-Milan è di 7 punti. I rossoneri sono in corsa per il titolo? «L'Inter a San Siro ha perso, è vero, ma è una squadra capace di reagire. Io credo che lo scudetto sia già dei nerazzurri e che non dipendeva di certo dal derby. Il Milan è una squadra che è capace di perdere con il Parma, fare la grande impresa e poi perdere ancora con le piccole.

