Colliers acquisisce Progedil advisor leader del mercato residenziale a Roma

Colliers ha annunciato l'acquisizione di Progedil, azienda leader nel mercato residenziale di Roma. L'operazione permette a Colliers di ampliare le proprie competenze nella gestione di progetti di rigenerazione urbana e di sviluppo nel settore immobiliare della capitale. La società globale di servizi professionali immobiliari si prepara a rafforzare la propria presenza nel mercato residenziale più attivo d’Italia.

Il deal rafforza la capacità di Colliers di affiancare i clienti nei progetti di sviluppo e rigenerazione urbana più complessi Colliers, società globale di servizi professionali immobiliari, annuncia l’acquisizione di Progedil; operazione che amplierà la capacità di gestire progetti di rigenerazione urbana su larga scala e nuove iniziative di sviluppo in uno dei mercati residenziali più dinamici d’Italia, come quello capitolino. Il senior leadership team di Progedil ha mantenuto una significativa partecipazione nel capitale della società e continuerà a guidarne le attività operative. Progedil offre servizi completi di project marketing per sviluppi residenziali e singole unità abitative private; inoltre, si occupa di intermediazione, project management tecnico e property management a favore di sviluppatori istituzionali e clienti privati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

