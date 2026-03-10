Dal 14 marzo al 12 aprile 2026, nella Sala delle Carrozze di Villa Draghi, si terrà la mostra di Daniele Salmaso intitolata “Colli, tra campi e boschi”. L’esposizione presenta una selezione di opere che rappresentano paesaggi rurali, con particolare attenzione a ambienti naturali tra colline, campi coltivati e foreste. La mostra sarà aperta al pubblico per quasi un mese.

Vi aspettiamo alla mostra di Daniele Salmaso, "Colli, tra campi e boschi", dal 14 marzo al 12 aprile 2026 nella suggestiva Sala delle Carrozze di Villa Draghi. L'esposizione propone una selezione di opere realizzate con la tecnica ad acquarello, attraverso le quali l'artista interpreta e racconta scorci, atmosfere e suggestioni del territorio collinare con uno sguardo sensibile e poetico. Presentazione a cura della Dott.ssa Teresa Canova. Inaugurazione: sabato 14 marzo, ore 17, con brindisi conviviale. Orari:Giov–Ven 15–19Sab–Dom 9.

