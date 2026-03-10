Colleferro venerdì 13 test gratuiti di pre valutazione sui disturbi del sonno
Venerdì 13 marzo il Centro del Sonno di Colleferro organizza test gratuiti di pre valutazione sui disturbi del sonno in occasione della giornata mondiale dedicata a questo tema. Il laboratorio, situato presso il Servizio di Neurofisiopatologia, è stato scelto dalla World Sleep Society come uno dei rappresentanti a livello internazionale per promuovere iniziative legate al sonno. L’evento si svolge nell’ambito di questa ricorrenza.
L'iniziativa presso il Servizio di Neurofisiopatologia Laboratorio Disturbi Respiratori nella giornata mondiale del sonno Il 13 marzo è la giornata mondiale del sonno. Il Centro del Sonno di Colleferro presso il Servizio di Neurofisiopatologia Laboratorio Disturbi Respiratori notturni è stato delegato dalla World Sleep Society come uno tra gli innumerevoli delegati in tutto il mondo per rappresentare iniziative volte alla divulgazione ed informazione sui Disturbi del Sonno rivolti alla popolazione generale nonché ai professionisti sanitari. Sembra un concetto scontato, ma non tutti associano ai propri problemi di salute uno scorretto andamento del sonno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Articoli correlati
Disturbi del sonno, open day all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il 13 marzoGiornata mondiale del sonno, il 13 marzo ad Avellino open day per i disturbi più comuni come russamento ed apnee notturne.
Giornata mondiale del sonno, al "Moscati" visite e consulenze gratuite per i disturbi respiratori del sonnoUn’intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi dei disturbi del sonno.