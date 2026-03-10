Colleferro Inaugurata con grande successo a Palazzo Morandi la mostra Cocco BiIl contro la guerra

Sabato 7 marzo a Palazzo Morandi a Colleferro è stata inaugurata la mostra “Cocco Bill contro la guerra”. L’evento ha attirato numerosi visitatori e rappresenta un’esposizione dedicata al personaggio dei fumetti, con particolare attenzione ai temi antimilitaristi. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcuni rappresentanti e appassionati di fumetti, che hanno potuto ammirare le tavole e gli artwork esposti.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata inaugurata Sabato 7 Marzo a Palazzo Morandi di Colleferro la mostra “Cocco BiIl contro la L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Inaugurata con grande successo a Palazzo Morandi la mostra “Cocco BiIl contro la guerra” Articoli correlati Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi con grande successo la mostra “Cocco BiIl contro la guerra”Cronache Cittadine COLLEFERRO – È stata inaugurata Sabato 7 Marzo a Palazzo Morandi di Colleferro la mostra “Cocco BiIl contro la guerra”, L'articolo... Colleferro. Inaugurata a Palazzo Morandi la Mostra di pittura “Infinitamente” dell’artista Noemi AscenziCronache Cittadine COLLEFERRO – È stata inaugurata nel pomeriggio di Sabato 3 Gennaio la mostra dell’artista Noemi Ascenzi dal titolo “Infinitamente”...