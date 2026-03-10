Coez e I Patagarri doppio concerto a No Border Music Festival 2026?

La 31esima edizione del No Border Music Festival si svolgerà a Roma e vedrà la partecipazione di Coez e dei Patagarri in un doppio concerto. L’evento si terrà nel corso del prossimo festival, che si terrà nel 2026. Sono stati annunciati i nomi degli artisti presenti, senza ulteriori dettagli sulla data o sul luogo preciso dell’evento.

Roma, 10 mar. (askanews) – La 31esima edizione del No Borders Music Festival annuncia la sua seconda data con un doppio appuntamento: sabato 18 luglio 2026 alle 14 sarà Coez a esibirsi nella straordinaria cornice naturale dei Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), a cui seguirà alle 16 l'esibizione de I Patagarri. Immerso nello scenario naturale delle Alpi Giulie, il No Borders Music Festival si distingue da oltre trent'anni per la sua identità unica: un festival che porta la grande musica al confine tra Italia, Austria e Slovenia, nel cuore del Tarvisiano, trasformando alcuni dei paesaggi alpini più suggestivi in palcoscenici naturali dove la musica incontra la montagna.