Cocaina sotto l' orologio e un coltello | arrestato per spaccio

Durante una normale attività di controllo notturno, gli agenti delle volanti hanno notato un uomo che camminava a piedi in Corso del Popolo a Mestre. Quando lo hanno fermato, hanno trovato cocaina nascosta sotto l'orologio e un coltello nella tasca. L'uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso di arma da taglio.

Nei controlli in Corso del Popolo a Mestre, tra domenica e lunedì, le volanti hanno arrestato un uomo per spaccio. Aveva involucri di cocaina e hashish anche nell'alloggio. Identificato, trovata la lama. Controlli in via Piave, taccheggio in negozio in via Torino I poliziotti l'hanno visto a piedi, durante i controlli delle volanti del 113, in piena notte in Corso del Popolo a Mestre. Lo vedevano procedere con fare incerto, per questo l'uomo, un 40enne africano, è stato identificato e poi arrestato per spaccio. I poliziotti gli hanno chiesto i documenti, hanno cercato di capire il motivo della sua presenza lì, mentre era passata ormai l'una, ma non ha dato spiegazioni convincenti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

