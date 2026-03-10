Una donna di 31 anni è stata fermata durante un controllo stradale a Sala Baganza. I militari hanno trovato 21 grammi di cocaina nascosti in un pacchetto di sigarette che portava con sé. La donna è stata condotta presso la caserma dei Carabinieri per gli accertamenti del caso. L’arresto è stato eseguito sulla base di quanto rinvenuto durante la verifica.

Una donna di 31 anni è stata condotta alla caserma dei Carabinieri a Sala Baganza dopo che un controllo stradale ha rivelato la presenza di cocaina nascosta in un pacchetto di sigarette. La successiva perquisizione al suo domicilio ha portato al sequestro di ulteriori stupefacenti e strumenti per il dosaggio. L’operazione, conclusasi con l’arresto della sospetta, ha permesso ai militari di recuperare oltre 21 grammi di cocaina e 10 grammi di marijuana. I fatti si sono svolti tra il pomeriggio del 6 marzo e le ore mattutine del 9 marzo 2026 nella provincia di Parma. Il controllo stradale che ha smascherato il nascondiglio. Tutto è iniziato nel pomeriggio del 6 marzo durante una routine ispezione del territorio da parte della pattuglia dei Carabinieri di Sala Baganza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cocaina nelle sigarette: arrestata 31enne con 21g di droga

