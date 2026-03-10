Cloud 2025 | il 52% delle aziende scala le risorse in tempo

Entro il 2025, il 52% delle aziende italiane ha pianificato di aumentare le risorse digitali in modo rapido e consistente. La gestione della crescita delle risorse nel cloud computing rappresenta ora un elemento chiave per le imprese che operano in questo settore. Questa tendenza evidenzia come molte aziende si stiano preparando a espandere le proprie infrastrutture digitali per sostenere il proprio sviluppo.

La capacità di gestire la crescita delle risorse digitali sta diventando il vero fattore discriminante per le imprese italiane che operano nel cloud computing. I dati più recenti indicano che nel 2025 la quota di aziende europee che utilizzano servizi cloud è salita al 52,74%, un incremento significativo rispetto al 45,2% registrato nel 2023. Questo non è solo un cambiamento tecnico, ma una trasformazione strutturale del modo in cui le organizzazioni gestiscono domanda, costi e resilienza operativa. Mentre molte realtà si fermano alla semplice migrazione dei dati, la vera sfida risiede nella scalabilità dinamica: adattare l'infrastruttura in tempo reale alle fluttuazioni della richiesta senza compromettere la stabilità o il budget.