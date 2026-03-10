Clima peggiorato Perdiamo posizioni nella classifica nazionale per qualità della vita

Secondo uno studio de “Il Sole 24 Ore”, la provincia di Lucca ha perso posizioni nella classifica nazionale sulla qualità della vita, passando dalla 75ª alla 81ª posizione. L’indice del clima, che valuta vari parametri ambientali e sociali, evidenzia un peggioramento in alcune aree analizzate. La ricerca mostra un quadro in evoluzione, con un generale calo delle condizioni rispetto agli anni precedenti.

L’indice del clima elaborato da uno studio de “ Il Sole 24Ore ”, vede la provincia di Lucca scivolare dalla pregressa 75ª posizione all’81ª di quest’ultimo rapporto, facendo riscontrare, purtroppo, un avanzante peggioramento di alcuni parametri presi in esame. A rientrare nel modello di “Lab24”, sono infatti 15 indicatori che vanno dal soleggiamento ai giorni freddi, dall’indice di calore alle precipitazioni estreme. Una scala di valori che, correttamenti declinati secondo “rank” di riferimento, rendono la fotografia reale del nostro clima. Lucca e provincia, quindi, vedono peggiorare gli indicatori e, di conseguenza, crolla anche la performance nell’ambito delle 107 province prese in esame, classificandosi in prossimità della coda dei territori esaminati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

