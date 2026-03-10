Classifica del miglior clima d’Italia | com’è messo il Trentino Alto Adige

Il Trentino Alto Adige si posiziona tra le regioni italiane con il clima più favorevole, secondo una recente classifica pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore. La valutazione si basa su vari parametri climatici, evidenziando le caratteristiche meteorologiche di questa area del Nord Italia. La classifica include anche altre regioni, con Bari che si colloca in prima posizione.

È la città di Bari a primeggiare nella classifica del miglior clima d’Italia, pubblicata nei giorni scorsi dalla redazione del quotidiano Il Sole 24 Ore. Al secondo e al terzo posto ci sono Barletta-Andria-Trani e Pescara. Niente podio, quindi, per Trento e Bolzano che, in questa classifica, occupano rispettivamente il 70º e il 40º posto. Per ogni parametro – precisano gli esperti de Il Sole 24 Ore – è stato calcolato il valore medio registrato in ogni città basandosi sui dati raccolti nel periodo che va dal 2015 al 2023. Per ogni graduatoria è stato attribuito un massimo di 1000 punti per le città migliori che, gradualmente, sono scesi in funzione della distanza rispetto alla prima città classificata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

