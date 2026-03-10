La Dda di Catanzaro ha eseguito l’operazione Libeccio, che ha portato all’arresto di 18 persone tra carcere e domiciliari. L’azione riguarda un clan crotonese e ha evidenziato danni per circa mezzo milione di euro. Le autorità hanno portato avanti le misure restrittive sulla base di indagini specifiche su attività illecite.

La Dda di Catanzaro ha eseguito un’operazione denominata Libeccio che ha portato a 18 arresti in carcere e una misura ai domiciliari. L’inchiesta, conclusa tra gennaio 2024 e luglio 2025, ha smantellato le cosche Arena, Manfredi e Nicoscia di Isola di Capo Rizzuto nel Crotonese. Tra i danni documentati emerge anche il caso di un’azienda messinese fornitrice di mezzi a freddo per una società del Salernitano, i cui veicoli sono stati danneggiati con una perdita stimata intorno ai 500mila euro. L’indagine ha rivelato come la criminalità organizzata non operi più solo all’interno dei confini regionali, ma stabilisca connessioni economiche che collegano province diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Clan Crotonesi: 18 arresti e mezzo milione di danni

