In Germania, i Verdi che hanno recentemente vinto le elezioni nel Baden-Württemberg hanno deciso di sostenere la difesa del motore termico oltre il 2035. La loro posizione ha suscitato sorpresa, considerando che il partito è noto per le sue politiche ambientaliste e di promozione delle energie rinnovabili. Questa svolta rappresenta una novità rispetto alle posizioni tradizionali del partito e ha attirato l'attenzione dei media.

I Verdi che hanno ri-vinto le elezioni nel Baden-Württemberg non solo hanno la particolarità di presentare come futuro leader un candidato di origini turche, Cem Özdemir, ma soprattutto – in rottura con la linea dei Verdi europei – sono contrari allo stop delle vendite di auto con motore termico dal 2035. Cem Özdemir, 60 anni, è figlio di lavoratori immigrati dalla Turchia, cresciuto nel Giura svevo, già leader nazionale dei Verdi e ministro federale, ora destinato a succedere a Winfried Kretschmann dopo 15 anni di governo verde nel Land. Domenica ha portato i Verdi al primo posto, davanti alla CDU, in un Baden-Württemberg che è il cuore dell’automotive tedesco, da Mercedes-Benz alla galassia dei fornitori, e dove l’auto è ancora sinonimo di identità e benessere. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Clamoroso in Germania: i Verdi non sono più così Green, ora difendono il motore termico oltre il 2035

