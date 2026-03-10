A Civitanova, il centro cittadino si confronta con una significativa perdita di attività commerciali, poiché più di un quarto dei negozi ha chiuso definitivamente. La situazione riguarda diverse zone della città e si riflette su negozi di varie dimensioni e settori. La chiusura di questi esercizi è un dato che si aggiunge a una tendenza negativa nel commercio locale.

Il centro di Civitanova sta vivendo una fase critica: oltre il 24% dei negozi ha chiuso definitivamente le porte. L’associazione Viviamo Civitanova ha mappato strada per strada la situazione, confermando che su 446 vetrine totali, ben 108 sono ormai buie. La crisi non è un’improvvisa ondata, ma il risultato di un declino progressivo che vede il commercio locale soffrire sotto il peso della concorrenza digitale e del calo di frequentazione. I dati emersi dal censimento mostrano un quadro preoccupante per l’economia cittadina. Non si tratta di stime approssimative, ma di un conteggio reale effettuato analizzando ogni singola via. Il corso Vittorio Emanuele registra il colpo più duro con il 37,5% delle attività chiuse, seguito da altri assi commerciali come il lato est di corso Umberto e il vialetto nord. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civitanova: il 24% dei negozi ha chiuso le porte

Articoli correlati

Negozi, raffica di chiusure in centro. “Oltre il 24% ha cessato l’attività”Civitanova Marche, 10 marzo 2026 – Dal censimento sulle vetrine del centro, “oltre il 24 per cento dei negozi risulta chiuso”.

Confcommercio Toscana, un quarto dei negozi chiuso nel 2035Arezzo, 6 gennaio 2026 – La Toscana è tra le regioni più colpite dalla desertificazione commerciale, con oltre 8.

Altri aggiornamenti su Civitanova il 24 dei negozi ha chiuso...

Temi più discussi: In centro chiuso il 24% dei negozi, Servono più parcheggi ed eventi. Lo studio effettuato da Viviamo Civitanova; Negozi, raffica di chiusure in centro. Oltre il 24% ha cessato l’attività; Serata da dimenticare per i Baskers: la capolista Civitanova espugna Forlimpopoli; Un negozio su quattro è vuoto: 108 vetrine chiuse su 446 nel cuore di Civitanova.

«In centro chiuso il 24% dei negozi, Servono più parcheggi ed eventi». Lo studio effettuato da Viviamo CivitanovaCIVITANOVA «Il 24% dei negozi risulta oggi chiuso». È il risultato di un censimento effettuato dall’associazione Viviamo Civitanova sugli spazi commerciali ... corriereadriatico.it

Negozi, raffica di chiusure in centro. Oltre il 24% ha cessato l’attivitàL’allarme di Viviamo Civitanova: Abbiamo analizzato strada per strada, ecco i numeri: 446 vetrine totali, 338 attività aperte e 108 quelle che hanno spento le luci ... msn.com

Il censimento di Viviamo Civitanova nel primo trimestre 2026 fotografa una situazione del commercio senza riprese rispetto al 2025. Percentuali più alte di chiusure in corso Vittorio Emanuele. Dall'associazione la proposta al Comune per aperture serali estive - facebook.com facebook

Trento - Civitanova, le dichiarazioni dei protagonisti #esserelube #cucinelube #creokitchens lubevolley.it/news/2026-03-0… x.com