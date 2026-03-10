Civetta gli obiettivi di Papei | Benitos? Si può riprendere Buon rapporto con Scompiglio

Il capitano della Civetta, Roberto Papei, ha parlato della stagione primaverile, associandola a un senso di rinascita. Ha commentato che gli obiettivi della squadra includono la possibilità di riprendere Benitos e ha affermato di mantenere un buon rapporto con Scompiglio. La conversazione si è focalizzata sui piani e sui rapporti tra i protagonisti della contrada.

di Laura Valdesi SIENA Capitano della Civetta Roberto Papei, siamo in primavera: a cosa associa paliescamente questa stagione? "Spero ad una rinascita. Si allungano le giornate, i prati fioriscono. Auguro a me e alla Civetta di rigiocare la scommessa del Palio visto che a luglio corriamo di diritto". Qualche giorno fa Dario Colagè parlava di Benitos: ha ripreso ad allenarsi, dice che lo tiene per il Palio. Nel Castellare è venuto per l’Assunta: è da riprendere? "Se va bene in provincia e se ci sono le condizioni giuste lo riprenderei volentieri. Se vai a vedere la dinamica, eravamo alti al canape, accanto alla rivale, nelle Carriere ci sono sempre tante varianti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

