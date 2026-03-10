Il Manchester City è sotto inchiesta per aver accumulato 130 presunte violazioni delle regole di Fair Play Finanziario. La società inglese non ha riservato fondi specifici per eventuali sanzioni nel proprio bilancio e si trova ora di fronte a un procedimento che potrebbe coinvolgere diverse contestazioni. La vicenda riguarda esclusivamente aspetti legali e non implica decisioni definitive in tempi brevi.

Il Manchester City affronta un’inchiesta per 130 presunte infrazioni delle norme di Fair Play Finanziario, ma la società inglese non prevede sanzioni economiche rilevanti nel proprio bilancio. La questione, aperta da tre anni, vede il club sfidare apertamente la Premier League con una posizione ferma sulla propria innocenza. Nel documento contabile della capogruppo City Football Group al 30 giugno 2025, gli amministratori dichiarano che non è probabile un futuro deflusso di risorse legato al caso. Questa scelta di non accantonare fondi evidenzia la fiducia totale del management nella vittoria legale e nella correttezza delle proprie operazioni finanziarie passate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - City sfida la Premier: 130 accuse, zero fondi accantonati

