Cittadini attivi ripuliscono dall’immondizia

Decine di sacchi di immondizia sono stati raccolti dai cittadini attivi sotto il cavalcavia di viale dell’Unione Europea, lungo via Pistoiese, poco prima dell’ingresso nella frazione di Mazzone. La pulizia è stata effettuata da volontari che si sono impegnati a rimuovere i rifiuti abbandonati nella zona. L’intervento ha interessato principalmente l’area vicino al traffico e ai percorsi pedonali.

Decine di sacchi di immondizia abbandonati sotto il cavalcavia di viale dell'Unione Europea lungo via Pistoiese poco prima dell'ingresso nella frazione di Mazzone. E' stato un nuovo sabato di impegno civico per i volontari dei 'Giacchetti gialli che amano Prato' che, dopo aver ripulito dai rifiuti le discariche a cielo aperto che si erano formate in via Anna Kuliscioff, di fianco al supermercato Conad e in via di Maliseti, di fianco al parcheggio di fronte al civico 10S, questa volta hanno raccolto l'invito di alcuni cittadini per togliere il degrado sotto quel cavalcavia. Con Pasquale Petrella, ideatore del gruppo, questa volta si sono uniti anche alcuni componenti del gruppo Riciclidea Prato: Derry Ciaramelli, Paola Rapini e Mary Trapani.