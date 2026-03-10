Cirielli a cena con Festa | Ma con i simboli sosterrò Nargi

Ieri sera a Montoro si è svolta un'iniziativa referendaria organizzata da Fratelli d’Italia, con la partecipazione del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Durante l’evento, Cirielli è stato visto a cena con il responsabile del partito e con Festa. A un partecipante presente, Cirielli ha detto che con i simboli sosterrà Nargi.

Tempo di lettura: 3 minuti Sorpresa ieri sera a Montoro, all’iniziativa referendaria organizzata da Fratelli d’Italia con il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Tra il pubblico è stato notato anche l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Dopo il dibattito, i due hanno partecipato insieme a una cena al ristorante “L’Incontro” di Torchiati, alimentando inevitabilmente le discussioni sul futuro politico del capoluogo irpino in vista delle prossime elezioni amministrative. Il legame tra Cirielli e Festa non è nuovo: l’ex primo cittadino di Avellino, infatti, alle ultime elezioni regionali era candidato nella lista civica “del Presidente” a sostegno dello stesso viceministro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cirielli a cena con Festa: “Ma con i simboli sosterrò Nargi” Articoli correlati Capodanno in Sagra ai Giardini Luzzati: festa condivisa con cena, musica e intrattenimentoSarà un Capodanno diverso dal solito quello che prenderà vita mercoledì 31 dicembre ai Giardini Luzzati – SpazioComune, nel cuore del centro storico... Tra passato e futuro. L’ex Manifattura rinasce. Nuova vita con la Statale ma i simboli non si toccanoCi si aspettava che qui potessero trovare casa una nuova sede della biblioteca e un mercato coperto, volontà espresse nel programma elettorale della... Una selezione di notizie su Cirielli a cena con Festa Ma con i... Argomenti discussi: Montoro, Cirielli-Festa a cena: l'incontro a sorpresa; Referendum giustizia, a cena per il Si. L'iniziativa di Naike Gruppioni (FdI). Montoro, Cirielli-Festa a cena: l'incontro a sorpresaIncontro a sorpresa, ieri sera, all'appuntamento referendario organizzato da Fratelli d'Italia a Montoro con il viceministro Edmondo Cirielli: tra la folla si è visto anche l'ex sindaco di Avellino ... ilmattino.it