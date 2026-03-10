Cioccolato da coltura | il bioreattore da 2000 litri

Entro la fine del 2026 arriverà sul mercato il primo cioccolato prodotto da coltura cellulare vegetale, sviluppato in un bioreattore da 2000 litri. Questo metodo innovativo mira a sostituire i metodi tradizionali di produzione del cioccolato, coinvolgendo tecnologie di coltura in laboratorio. La novità rappresenta un passo avanti nel settore alimentare, aprendo nuove prospettive per l’industria del cioccolato.

Il primo cioccolato ottenuto da coltura cellulare vegetale sta per fare il suo ingresso sul mercato entro la fine del 2026, offrendo una possibile via d’uscita dalla crisi globale del cacao. La startup California Cultured ha completato con successo un ciclo produttivo in un bioreattore da 2.000 litri, aprendo la strada a una produzione scalabile ed economica che potrebbe rivoluzionare l’industria dolciaria. L’innovazione nasce dalla necessità di contrastare l’aumento dei prezzi e l’instabilità delle coltivazioni tradizionali in Africa occidentale, dove malattie climatiche e invecchiamento delle piante stanno erodendo l’offerta. Con costi di... 🔗 Leggi su Ameve.eu

