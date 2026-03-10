Cinturrino in arresto per omicidio | spunta l'ipotesi del controllo della piazza di spaccio come possibile movente

Un poliziotto è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo aver sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo. Secondo le indagini, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura quella di un movente legato al tentativo di ottenere il controllo di una piazza di spaccio. Le autorità stanno analizzando le circostanze dell’intera vicenda.

