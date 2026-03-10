Cinturrino in arresto per omicidio | spunta l'ipotesi del controllo della piazza di spaccio come possibile movente

Da fanpage.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un poliziotto è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo aver sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo. Secondo le indagini, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figura quella di un movente legato al tentativo di ottenere il controllo di una piazza di spaccio. Le autorità stanno analizzando le circostanze dell’intera vicenda.

Il movente del poliziotto Cinturrino che ha sparato e ucciso il 28enne Mansouri a Rogoredo, potrebbe essere l'ambizione dell'agente di arrivare a controllare la piazza di spaccio. Questo secondo una prima ipotesi formulata dalla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Dietro l'omicidio di Mansouri il controllo dello spaccio a Rogoredo: le indagini su Cinturrino e il moventeL'ipotesi al vaglio dei pm dopo aver ascoltato diverse testimonianze: il movente dietro il delitto potrebbe essere il controllo della piazza di...

I video delle violenze e il pizzo ai pusher: per il poliziotto Cinturrino spunta ora l’ipotesi di estorsioneLa Procura di Milano sta effettuando accertamenti sulla presunta complicità del poliziotto Cinturrino con pusher e tossicodipendenti ai quali avrebbe...

«Cinturrino voleva controllare la piazza di spaccio di Rogoredo strappandola a Zack»

Video «Cinturrino voleva controllare la piazza di spaccio di Rogoredo strappandola a Zack»

Contenuti e approfondimenti su Cinturrino in arresto per omicidio...

Temi più discussi: Omicidio Mansouri, negativo al drug test il poliziotto Cinturrino: verifiche su tutti i suoi arresti; Cinturrino ripreso mentre chiede droga a un commerciante: Se la trovi, la metti da parte e me la dai; Omicidio Rogoredo, indagini su Cinturrino estese anche a Corvetto; Cinturrino, dopo i 4 agenti indagati via anche il dirigente del commissariato. L’indagine si allarga.

cinturrino in arresto perPusher ucciso, trasferito il dirigente del commissariato dove lavorava CinturrinoAl ‘Mecenate’ era in servizio l’agente arrestato per l’omicidio di Mansouri. L’indagine, intanto, si allarga a un’intera zona della città ... rainews.it

cinturrino in arresto perIl sistema Cinturrino: Soldi e droga per evitare arresti. Un pusher mostra i video dei pestaggiRichieste continue di soldi e droga in cambio di protezione. Un sistema in cui chi si adeguava non veniva arrestato e chi faceva resistenza finiva sotto pressione, minacciato, se non peggio. Ci sare ... milano.repubblica.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.